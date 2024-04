Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,9] prosent.

Asia

Toneangivende Asia-børser stiger fredag.

Japanske yen faller til over 156 mot amerikanske dollar etter at Bank of Japan fredag holdt styringsrenten uendret på 0,0-0,1 prosent – som ventet. Sentralbanken varsler videre at den vil kjøre obligasjonskjøp som er i tråd med mars-beslutningen.

Yenen holder seg dermed på sine svakeste nivåer mot dollaren på 34 år, og spekulasjonene svirrer om hvorvidt japanske myndigheter kan intervenere så tidlig som i dag.

På Tokyo-børsen stiger Nikkei 0,9 prosent til 37.960,14, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,8 prosent til 2.685,77.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for brent-oljen omsettes fredag morgen for 89,37 dollar fatet, opp 0,4 prosent i dagens handel. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 87,75 dollar fatet da Oslo Børs stengte torsdag.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 83,90 dollar fatet.

Wall Street

Da New York-børsen stengte hadde Nasdaq-indeksen falt 0,64 prosent til 15.611,76. Dow Jones endte ned 0,98 prosent til 38.085,80. S&P 500 gikk ned 0,46 prosent til 5.048,42.

Alle indeksene hentet seg dermed inn igjen fra en knallrød start. I åpningsminuttene falt alle indeksene mellom 1,5 og 2 prosent.

Microsoft, Alphabet, Snap og Intel var i fokus torsdag. De fire tungvekterne la frem sine tall for første kvartal etter stengetid. I forkant var det utbredt bekymring hos investorene i de to førstnevnte aksjene, som falt henholdsvis 2,5 og 2 prosent. Snap og Intel steg imidlertid 3,5 og 1,6 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 0,41 prosent til 1.358,86.