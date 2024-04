Yara-smell på børsen

Saken oppdateres.

Hovedindeksen på Oslo Børs beveger seg nokså sidelengs, men utover formiddagen trekker den oppover og står i 11.20-tiden i 1.362,98 etter en oppgang på 0,3 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 2,2 milliarder kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker markant oppover. Tyske DAX stiger 0,8 prosent, britiske FTSE 100 0,5 prosent og franske CAC 40 0,1 prosent.

Skuffende rapporter

Yara faller over 6 prosent til 319 kroner på dagens klart høyeste volum etter en skuffende kvartalsrapport der driften kom inn mye svakere enn ventet.

«Rapporten var på den negative siden med et ganske stort avvik i tallene og ikke lenger så oppmuntrende kommentarer om utsiktene. Derfor vil sannsynligvis våre estimater og kursmål bli redusert, mens vår negative holdning mest sannsynlig også vil vedvare», skriver Norne Research ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Tomra straffes også for sin rapport med over 5 prosent kursfall (7,90 kroner), hvorav 1,95 kroner skyldes at aksjen fredag går eksklusive utbytte.

En annen tallfremlegger, Schibsted (A), faller svakt. Samtidig med dagens rapport kunne selskapet meddele markedet om kjøp av Polaris Medias Finn.no-aksjer.

Kitron videre ned

Storebrand har fått seg et oppsving etter den sterke kvartalsrapporten tidligere denne uken, men fredag er aksjen omtrent uendret etter at styremedlem Jaan Ivar Semlitsch har kjøpt sine første 10.000 aksjer i selskapet til kurs 106,50 kroner.

Gjensidige, som la frem tall i går, stiger forsiktig etter at ABG Sundal Collier og Carnegie har oppgradert sine anbefalinger til henholdsvis kjøp og hold.

Kitron fortsetter sin nedtur etter gårsdagens kvartalsrapport, og trekker ned nye 5,6 prosent (1,60 kroner) til 28,08 kroner, hvorav 0,75 kroner skyldes at aksjen fredag går eksklusive utbytte.

Finansavisen beskrev torsdag hvordan stjerneinvestor Aasulv Tveitereid rakk å lempe ut nesten halve sin beholdning før rapporten kom.

USA-nyhet fra Nel

Like over midnatt kunngjorde Nel at selskapet har inngått partnerskap med Hy Stor Energy for Mississippi Clean Hydrogen Hub i USA, der Hy Stor Energy har reservert kapasitet for over 1 GW alkaliske elektrolysører. Aksjen stiger nesten 5 prosent.