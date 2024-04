Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen gikk Nasdaq-indeksen ned 1,2 prosent, mens Dow Jones var flat, og S&P 500 steg 0,6 prosent.

Godt inn i fredagens handel på New York-børsen, kl. 19.30 norsk tid, har de ledende indeksene fått et solid løft. Nasdaq-indeksen er opp 2,33 prosent, og står i 15.976,47 poeng. Dow Jones stiger 0,56 poeng og står i 38.297,46 poeng. S&P 500 stiger 1,26 poeng og står i 5.111,86 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,67 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,15 prosent til 15.03.

IT-rally

Snap, Alphabet og Microsoft steg henholdsvis 25,3 prosent, 10,4 prosent og 2,5 prosent etter publiseringen av nye kvartalstall. Samtidig falt Intel 11,7 prosent etter sin kvartalspresentasjon.

Kl. 19.30 norsk tid stiger IT-gigantene videre. Snap er opp 30,61 prosent, Alphabet stiger10,47 prosent, og Microsoft stiger 2,71 prosent. Intel faller 9,56 prosent.

Google-eide Alphabet fikk et resultat på 1,89 dollar pr. aksje, godt over analytikernes forventninger om et resultat på 1,51 dollar pr. aksje. Samtidig meldte IT-giganten at det skal betale utbytte for første gang i juni i år, på 20 cent pr. aksje, og at det vil foreta et tilbakekjøp av aksjer for 70 milliarder dollar.

Makro

Månedsveksten i PCE (Personal Consumption Expenditures) var på 0,3 prosent, mens kjerne-PCE økte med 0,3 prosent. Årsveksten i PCE er nå 2,7 , mens kjerne-PCE er 2,8 prosent.

Konsensus ventet en uendret månedsvekst på 0,3 prosent i kjerne-PCE og et fall fra 2,8 til 2,6 prosent for årsveksten, men dette var forventninger innhentet før torsdagens overraskende høye kvartalstall.