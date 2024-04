Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,5 prosent til 1.365,93 fredag. For uken ble det en oppgang på 1,8 prosent. Så langt i år er det en oppgang på 4,5 prosent.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 8,2 milliarder kroner.

Oljeprisen opp 2 dollar

Oljeprisene VAR markant opp fra stengetid torsdag da Oslo Børs stengte fredag, etter uttalelser fra USAs finansminister Janet Yellen om at amerikansk økonomi er sterkere enn gårsdagens BNP-tall ga inntrykk av.

Brent-olje for levering i juni var opp 0,4 prosent til 89,39 dollar pr. fat siden slutt torsdag og opp nesten 2 dollar fra 87,49 dollar da Oslo Børs stengte torsdag.

Carnegie høynet kursmålet på Equinor fra 300 til 315 kroner etter torsdagens kvartalsrapport, men aksjen falt likevel 0,4 prosent fredag. Aker BP endte opp 0,9 prosent, mens DNO steg 2,2 prosent. Vår Energi steg 0,9 prosent, mens BlueNord endte opp 1,2 prosent.

Vinnere og tapere

Kongsberg Automotive spratt opp over 13,2 prosent på en kontraktsforlengelse estimert til over 6 milliarder kroner.

Like over midnatt kunngjorde Nel at selskapet har inngått partnerskap med Hy Stor Energy for Mississippi Clean Hydrogen Hub i USA, der Hy Stor Energy har reservert kapasitet for over 1 GW alkaliske elektrolysører. Aksjen steg 9,5 prosent.

Aker Solutions steg 8,5 prosent i kjølvannet av torsdagens sterke kvartalsrapport. JP Morgan oppgraderte aksjen fra undervekt til nøytral og høynet kursmålet fra 40 til 46 kroner.