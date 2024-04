Oslo Børs har besluttet å avslå forespørselen fra det sveitsiske satelittselskapet Astrocast om å fjerne selskapets aksjer fra notering på plattformen Euronext Growth. Det kommer frem av børsmelding fredag kveld.

Satelittselskapet har lenge støttet seg på gjeldsfinansiering gjennom konvertible låneavtaler og banklån for å fortsette driften. Fra en børsverdi på 3,4 milliarder kroner, har selskapet krasjlandet.

Tidligere i april varslet selskapet om en avnotering fra handel på Oslo Børs-plattformen. Samtidig ble det varslet at selskapet ville avslutte hele virksomheten dersom det ikke fikk ny finansiering før slutten av april.

«For øyeblikket, hvis selskapet ikke kan avnoteres i løpet av kort tid, tror vi det er sannsynlig at det ikke vil kunne skaffe nødvendig finansiering, og som et resultat vil selskapet ikke lenger være egnet for handel. Derfor må en avnotering forventes i alle relevante scenarier», skrev Astrocast i en børsmelding 12. april.