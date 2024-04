Solid tech-løft på Wall Street

Sterke kvartalstall fra flere IT-giganter løftet Wall Street markant fredag. Fra en beskjeden start steg de ledende indeksene gjennom handelen og ender ukens siste handelsdag solid i grønt.

Industritunge Dow Jones steg 0,44 prosent til 38.251,97 poeng. Brede S&P 500 endte opp 1,02 prosent til 5.099,42 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq steg 2,03 prosent til 15.927,90 poeng.

For uken økte Dow med 0,7 prosent, S&P 500 gikk opp 2,7 prosent og Nasdaq spratt opp 4,2 prosent, ifølge foreløpige data. Nasdaq hadde dets største ukentlige stigning siden november, skriver Marketwatch.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 4,671 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2,15 prosent til 15,02.

IT-kjemper til værs

Snap Inc. steg kraftige 27,46 prosent. Selskapet rapporterte resultater for første kvartal som slo analytikernes estimater og viste en tilbakekomst til tosifret inntektsvekst. Inntektene økte med 21 prosent fra 989 millioner dollar i samme periode i fjor.

Alphabet og Microsoft steg henholdsvis 10,22 prosent og 1,82 prosent.

Google-eide Alphabet fikk et resultat på 1,89 dollar pr. aksje, godt over analytikernes forventninger om et resultat på 1,51 dollar pr. aksje. Samtidig meldte IT-giganten at det skal betale utbytte for første gang i juni i år, på 20 cent pr. aksje, og at det vil foreta et tilbakekjøp av aksjer for 70 milliarder dollar.