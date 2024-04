Vil ikke gi lån med sikkerhet i kryptofond

Prisen på den digitale kryptovalutaen bitcoin faller 1,6 prosent til 62.955 dollar lørdag, etter at amerikanske Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) meldte at det ikke vil tildeles noen form for sikkerhet til bitcoin ETF-er, som er børsnoterte fond med eksponering i bitcoin eller andre kryptovalutaer. Slike ETF-er gir en mulighet til å investere i krypto uten å måtte kjøpe kryptovalutaene direkte.

Det vil heller ikke bli gitt lån for slike fond, opplyses det.

Beslutningen vil innebære at aktører som bruker oppgjørstjenester fra DTCC ikke vil kunne bruke kryptovaluta ETF-er som sikkerhet når de søker lån eller lignende tjenester i DTCCs system. Endringen er ifølge CoinTelegraph ventet å påvirke hvordan ETF-er blir behandlet når det kommer til finansiell stabilitet og kredittvurderinger.

Vil kunne brukes som sikkerhet

Marketwatch skriver imidlertid at X-brukeren K. O. Kryptowaluty, som er en annerkjent kryptoentusiast, at dette bare vil gjelde for oppgjør mellom parter innenfor kredittsystem-linjer.

En kredittlinje er en låneavtale mellom en finansinstitusjon og en person eller enhet som lar låntakeren knytte midler opp til en forhåndsbestemt kredittramme.

Ifølge Kryptowaluty vil bruk av kryptovaluta ETF-er til utlån og som sikkerhet i megleraktiviteter fortsette uten innvirkning, avhengig av individuelle meglers risikotoleranse.

Fornyet interesse

DTCC har tatt et standpunkt mot krypto ETF-er, men det gjelder ikke for alle andre tradisjonelle aktører. Kunder av Goldman Sachs har ifølge Marketwatch begynt å trekke tilbake til kryptomarkedet, drevet av fornyet interesse etter godkjenningen av spot-bitcoin ETF-er, altså bitcoin-tilknyttede børsnoterte fond.

Innføringen av spot-bitcoin ETF-er i USA har ført til økende institusjonell interesse. Tre måneder etter lanseringen har alle bitcoin ETF-er basert i USA samlet inn over 12,5 milliarder dollar i forvaltningskapital, skriver Marketwatch.

I februar kom anslagsvis 75 prosent av nye bitcoininvesteringer fra 10 spot-Bitcoin ETF-ene som ble godkjent i USA 11. januar.

Nettoinnskuddene til ETF-ene har imidlertid avtatt i det siste. Flere ETF-utstedere har nylig rapportert om betydelige utstrømninger. Ifølge Farside Investors hadde spot-Bitcoin ETF-er i USA en netto utstrømning på 218 millioner dollar 25. april, etterfulgt av en utstrømning på 120 millioner dagen før.