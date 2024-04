Sterk dollar kan svekke aksjemarkedet

I Norge har den svake kronekursen ført til en sterk inntjening for norske selskaper som eksporterer til utlandet, der selskapene får flere norske kroner for varene.

I USA ser man imidlertid nå en motsatt effekt, der amerikanske selskaper tjener mindre som følge av en sterk dollar.

Financial Times (FT) skriver at det amerikanske aksjemarkedet har styrket seg samtidig som at dollaren har blitt sterkere, og at analytikerne nå stiller spørsmål om hvor lenge aksjemarkedene kan holde seg oppe og motstå styrken fra dollaren.

Vil slite

Dollaren har steget 4,7 prosent mot en kurv med seks jevnbyrdige valutaer i løpet av året. I den samme perioden har Wall Streets referanseindeks S&P 500 steget 7 prosent.

«Hvis dollaren fortsetter å stige, vil aksjer slite. Historisk sett har aksjer og dollar vist en sterk omvendt korrelasjon», kommenterte Mislav Matejka, JP Morgans sjef for global aksjestrategi, ifølge FT.