Yen faller videre – de store børsene i Asia stiger

Japanske yen falt natt til mandag til 155 pr. amerikanske dollar, mens de store børsene i Asia stiger. De japanske børsene er imidlertid stengt som følge av helligdager.

Også fredag ble yen svekket, etter at Bank of Japan som ventet holdt styringsrenten uendret på 0,0-0,1 prosent. Sentralbanken varsler videre at den vil kjøre obligasjonskjøp som er i tråd med mars-beslutningen.

Siden har det spekulasjonene svirret om hvorvidt japanske myndigheter kan intervenere. Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets har liten tro på et slikt grep.

– Før man tyr til intervensjoner, må man vurdere hvor effektivt det vil være. Jeg tror de vil vurdere sjansen til å lykkes som begrenset, sa han til Finansavisen fredag.

Shanghai Composite i Kina styrkes mandag 0,80 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 1,29 prosent. Kospi i Sør-Korea legger på seg 0,91 prosent.

I India klatrer Nifty 50 0,22 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,82 prosent, mens Straits Times i Singapore faller tilbake 0,22 prosent.

Investorene retter nå mye av fokuset mot møtet i den amerikanske sentralbanken (Fed) senere denne uken, etter at ferske tall fredag viste en sterkere enn ventet inflasjon i USA i mars.