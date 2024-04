Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at etter flere uker med nedgang, snudde pilene oppover på Wall Street forrige uke.

«Sterke resultater fra teknologigigantene Alphabet og Microsoft spilte en vesentlig rolle i denne vendingen. Det er fortsatt usikkert om denne positive trenden vil fortsette i den kommende uken. Dersom Apple og Amazon, som leverer sine tall denne uken, også skulle overraske markedet på lignende vis som Microsoft og Alphabet, kan oppgangen tenkes å fortsette», skriver han.

Berntsen trekker også frem at det onsdag er det duket for et nytt rentemøte i Federal Reserve, noe som etter alt å dømme vil sette sitt preg på de globale finansmarkedene de kommende dagene.

«I tillegg slippes «månedens viktigste nøkkeltall» – US Nonfarm Payrolls, på fredag. Gitt at de langsiktige inflasjonsforventningene i amerikansk økonomi har steget de siste månedene, og at vekstimpulsene i økonomien har svekket seg, er det naturlig å anta at tonen fra Fed vil bli mer hawkish enn tidligere», fortsetter analytikeren.

Asia

Japanske yen falt natt til mandag til 160 mot amerikanske dollar, mens de store børsene i Asia stiger. De japanske børsene er imidlertid stengt som følge av helligdager.

Også fredag ble yen svekket, etter at Bank of Japan som ventet holdt styringsrenten uendret på 0,0-0,1 prosent. Siden har spekulasjonene svirret om hvorvidt japanske myndigheter kan intervenere.

Shanghai Composite i Kina styrkes mandag 0,80 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 1,29 prosent. Kospi i Sør-Korea legger på seg 0,91 prosent.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,89 prosent til 88,70 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,82 prosent til 83,16 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 89,39 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Wall Street fikk et solid løft på ukens siste handelsdag. Industritunge Dow Jones steg 0,44 prosent til 38.251,97 poeng. Brede S&P 500 endte opp 1,02 prosent til 5.099,42 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq steg 2,03 prosent til 15.927,90 poeng.

Snap Inc. steg kraftige 27,46 prosent. Selskapet rapporterte resultater for første kvartal som slo analytikernes estimater og viste en tilbakekomst til tosifret inntektsvekst.

Alphabet og Microsoft steg henholdsvis 10,22 prosent og 1,82 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,5 prosent til 1.365,93 fredag. For uken ble det en oppgang på 1,8 prosent. Så langt i år er det en oppgang på 4,5 prosent.

Kongsberg Automotive spratt opp over 13,2 prosent på en kontraktsforlengelse estimert til over 6 milliarder kroner.

Like over midnatt kunngjorde Nel at selskapet har inngått partnerskap med Hy Stor Energy for Mississippi Clean Hydrogen Hub i USA, der Hy Stor Energy har reservert kapasitet for over 1 GW alkaliske elektrolysører. Aksjen steg 9,5 prosent.