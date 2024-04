Merkevareselskapet Jordanes vil gjøre en emisjon på 1,5 milliarder kroner i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs, opplyses det i en børsmelding.

I forbindelse med noteringen planlegges det også et begrenset salg av eksisterende aksjer av enkelte aksjonærer.

Nettoprovenyet vil ifølge meldingen brukes til å styrke selskapets balanse for økt fleksibilitet, og til å akselerere strategiske vekstmuligheter. Som et resultat av emisjonen og forventet EBITDA-vekst, venter selskapet å ha en gjeldsgrad på under tre ganger ved utgangen av 2024.

– En milepæl

Jordanes er selskapet som står bak merkevarer som for eksempel Synnøve Finden, Sørlandschips og Peppes Pizza.

– Dette er en milepæl for Jordanes. Vi etablerte Jordanes med en ambisjon å bygge sterke merkevarer til den skandinaviske forbrukeren. De siste 17 årene har vi lykkes med dette, med en målsetning om å treffe forbrukerne med produkter som alle trenger hver dag, sier adm. direktør Jan Bodd i en kommentar, og mener at selskapet etter børsnoteringen vil være godt posisjonert for fremtidig vekst.

80 prosent fra Norge

Konsernet har i dag totalt 2.700 ansatte og ni produksjonsanlegg. 80 prosent av omsetningen kommer fra Norge, mens det resterende i hovedsak kommer fra andre nordiske land.

I 2023 hadde Jordanes inntekter på 6,5 milliarder kroner, en oppgang på 11 prosent fra året før.

Ytterligere kunngjøringer knyttet til børsnoteringen vil ifølge meldingen bli gjort etter hvert.