(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpnet opp mandag, men snudde fort ned.

Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.364,45, ned 0,11 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Milliardbud

Carasent melder mandag morgen at EG har lagt inn et bud på selskapet på 20 kroner pr. aksje, tilsvarende 1,4 milliarder kroner. Aksjen stiger 33,22 prosent til 19,05 kroner, og har på det høyeste i dag vært omsatt for 19,60 kroner.

Like før kl. 10 meldes det at styret ikke vil anbefale budet.

Carasent har slitt på Oslo Børs og ble i desember slaktet av største eier . Imidlertid, den 23. april, oppdaterte selskapet guidingen etter en ordreinngang som var «over alle forventning».

Nordic Semiconductor klatrer 5,33 prosent til 122,60 kroner. Jefferies jekker opp sitt kursmål på aksjen til 160 kroner med en kjøpsanbefaling. Morningstar nedgraderer derimot til hold.

DOF Group styrkes 4,39 prosent til 83,15 kroner. Carnegie mener nå at markedet feilpriser DOF.

– Dersom selskapet bare klarer å rulle over alle sine kontrakter på dagens rater, bør dets ebitda kunne øke med over 50 prosent fra 2023-nivået, sier analytiker Erik Aspen Fosså til Finansavisen.