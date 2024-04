Europeiske banker fortsetter å støtte den russiske statskassen. En analyse gjort av Financial Times viser at de syv store europeiske banker i fjor samlet tjente over 3 milliarder euro i Russland. Av dette gikk drøyt 800 millioner euro i skatter til Kreml, det firedobbelte av hva bankene betalte i skatt før Ukraina-invasjonen.

Den største bidragsyteren er østerrikske Raiffeisen Bank International (RBI). Fra 2021 til 2023 økte banken inntjeningen fra 600 millioner til 1,8 milliarder euro, mens skatten gikk fra 117 til 464 millioner euro.

I tillegg betalte RBI 47 millioner euro i en «superprofittavgift» Kreml påla enkelte selskaper i fjor.

Renten er doblet

RBI har gjentatte ganger uttalt at banken skal nedskalere den russiske virksomheten, men Financial Times skrev tidligere denne måneden at RBI har postet over 2.400 jobbannonser i Russland siden desember.

– Det er ikke bare i RBIs interesse å bli i Russland. Den russiske sentralbanken vil gjøre alt den kan for ikke å la dem forlate landet da det er få ikke-sanksjonerte banker Russland kan motta og sende Swift-betalinger gjennom, sier en toppleder i den russiske banksektoren til avisen.

Lønnsomheten i de vestlige bankene har steget i takt med at sentralbanken har løftet styringsrenten til 16 prosent, nesten en dobling fra nivået like før invasjonen. Drahjelp har ifølge Financial Times også kommet fra sanksjonene som har fratatt russiske banker deres tilgang til internasjonale betalingssystemer.

Pengene er låst

Samtidig har bankene ikke tilgang til pengene som er tjent i Russland, grunnet restriksjonene fra 2022 som forbyr utbytteutbetalinger fra russiske datterselskaper til virksomheter fra «uvennlige» vestlige land.

– Vi kan ikke gjøre noe med russiske innskudd, bortsett fra å holde dem hos sentralbanken. Så når renten økte, gjorde overskuddet vårt det samme, sier en toppleder i en europeisk bank med russisk datterselskap.

Andre store europeiske banker med Russland-virksomhet er italienske UniCredit og ungarske OTP. De to bidro med henholdsvis 154 og 90 millioner euro i skatt i 2023, og en talsperson for sistnevnte opplyser til avisen at rundt 20 prosent beløpet var skatt på utbytte.

Kontanter låst inne i russiske innskuddskonti representerer ifølge Financial Times et betydelig hinder for exit, og siden invasjonen har banker også måttet ha en personlig velsignelse fra president Vladimir Putin for å få solgt sin virksomhet i landet.