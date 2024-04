Sjeik som bjellesau

Gjestekommentar: Henrik Sommerfelt, Head of Scandinavia, CMC Markets

Henrik Sommerfelt, CMC Markets. Foto: CMC Markets

I et turbulent makrobilde er investorene stadig på utkikk etter nisjer, det være seg bransjer eller regioner, som ser mer lovende ut enn andre.

For mange har det nok gått litt under radaren at børsene i De forente arabiske emirater nærmer seg en samlet verdi på 1 billion dollar, og dermed har passert Brasil.

Hovedindeksen i hovedstaden Abu Dhabi har nesten tredoblet seg siden april 2020, og dét er det ingen andre store aksjemarkeder som kan matche.

Emiratenes ambisjoner og selvsikkerhet på den globale scenen har vokst. Mens Dubai for de fleste er mest kjent, er Abu Dhabi den økonomiske storebroren som står for om lag tre fjerdedeler av børsverdiene. Nå handler strategien om å diversifisere vekk fra oljen som har gjort staten til en av verdens rikeste.

«Renessanse-stat»

En som anbefaler å ta en nærmere titt på emiratene er Ray Dalio, grunnleggeren av Bridgewater Associates, verdens største hedgefond. I fjor åpnet han en ny lokal avdeling av Dalio Family Office, og under Abu Dhabi Finance Week i november omtalte han emiratene som en «renessanse-stat».

Han trekker frem flere viktige kriterier for et godt investeringsklima, som han mener emiratene sjekker av på: de har god økonomisk styring, tjener mer enn de bruker og har en kultur for å investere i en produktiv befolkning.

Og ikke minst den politiske stabiliteten, en relativt nøytral geopolitisk holdning og evnen til å opprettholde gode relasjoner med både USA og Kina/Russland.

Dalio er ikke alene om å få øynene opp for emiratene. Microsoft annonserte nylig en investering på 1,5 milliarder dollar i G42, et Abu Dhabi-basert selskap som er langt fremme på kunstig intelligens og har et bredt produktspekter innen alt fra skybaserte løsninger til førerløse biler.