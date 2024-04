Höegh Autoliners er ned 5,60 prosent til 101,20 kroner på høy omsetning. Aksjen omsettes imidlertid i dag eks. utbytte på 6,28 kroner.

I grønt

Folketrygdfondet har kjøpt 70.000 aksjer i Hafnia. Aksjen har kun vendt nesen opp siden starten av 2022 og er femdoblet i verdi siden den gang. I dag stiger aksjen 0,5 prosent til 84,25 kroner.

For noen måneder siden anbefalte analytikerne i Arctic Securities investorer å holde seg unna Kitron . Nå gjør de helomvending.

– Ser mer oppside enn nedside, sier Henriette Trondsen i Arctic.



Aksjen steg mandag 2,3 prosent.

Carasent meldte mandag morgen at EG har lagt inn et bud på selskapet på 20 kroner pr. aksje, tilsvarende 1,4 milliarder kroner. Aksjen steg 32 prosent til 18,90 kroner, og var på det høyeste mandag omsatt for 19,60 kroner. Like før kl. 10 ble det meldt at styret ikke vil anbefale budet.

Carasent har slitt på Oslo Børs og ble i desember slaktet av største eier . Imidlertid oppdaterte selskapet den 23. april guidingen etter en ordreinngang som var «over alle forventning».

DOF Group styrkes 4,39 prosent til 83,15 kroner. Carnegie mener nå at markedet feilpriser DOF.

– Dersom selskapet bare klarer å rulle over alle sine kontrakter på dagens rater, bør EBITDA kunne øke med over 50 prosent fra 2023-nivået, sier analytiker Erik Aspen Fosså til Finansavisen.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er mandag ned 0,60 prosent til 88,96 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,31 prosent til 83,59 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 89,39 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen faller etter press fra USA om fredsforhandlinger mellom Hamas og Israel.

– Den geopolitiske risikoen har avtatt betydelig, sier råvarestrateg i ING, Warren Patterson, til Bloomberg.

ING forventer fortsatt et «dypt underskudd» dette kvartalet, men Patterson påpeker at utsiktene for andre halvår er mindre klare og avhenger i stor grad av politikken til OPEC+.

Equinor er ned 0,91 prosent til 300,90 kroner, mens Aker BP faller 1,54 prosent til 280,80 kroner. Sistnevnte er mandag notert eks. utbytte på 6,59 kroner.