Tesla-rally på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 15.998,36 poeng mens Dow Jones stiger 0,2 prosent til 38.314,94 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 5.117,11 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,64 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,1 prosent til 15,19.

«De lange rentene skal ikke stige mye mer før det blir rødt lys», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en rapport fra Norne Securities.

Tesla

Tesla-aksjen stiger hele 11,4 prosent etter at elbilprodusenten nådde en betydelig milepæl for utrulling av sin teknologi for selvkjørende biler i Kina. Søndag meldte Tesla, ifølge CNBC, at lokale kinesiske myndigheter hadde fjernet restriksjoner på bilene deres etter at Tesla har bestått landets krav til datasikkerhet.

Tesla-sjef Elon Musk dro personlig til Beijing, hvor målet var møter med høytstående kinesiske representanter for å diskutere utrullingen av programvaren Full-Self Driving (FSD) i Kina.

Fed

Denne uken er det nok en gang duket for rentemøte i den amerikanske sentralbanken.

«Siden forrige rentemøte i mars har det blitt enda tydeligere for Powell at inflasjonen er noe mer seig og den overraskende sterke prisveksten i starten av året var ikke bare en «bump in the road». Powell har anerkjent at sterke inflasjonstall kan utsette rentekutt, sett i lys av at realøkonomien fortsatt holder seg såpass bra», skriver Handelsbanken i en oppdatering.