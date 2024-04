Höegh Autoliners var ned 4,5 prosent. Aksjen omsettes imidlertid i dag eks. utbytte på 6,28 kroner.

I grønt

Folketrygdfondet har kjøpt 70.000 aksjer i Hafnia. Aksjen har kun vendt nesen opp siden starten av 2022 og er femdoblet i verdi siden den gang. Mandag endte aksjen på stedet hvil på 83,85 kroner.

For noen måneder siden anbefalte analytikerne i Arctic Securities investorer å holde seg unna Kitron . Nå gjør de helomvending.

– Ser mer oppside enn nedside, sier Henriette Trondsen i Arctic.



Aksjen steg 2,2 prosent til 28,92 kroner.

Carasent meldte mandag morgen at EG har lagt inn et bud på selskapet på 20 kroner pr. aksje, tilsvarende 1,4 milliarder kroner. Aksjen steg hele 32 prosent til 18,80 kroner, og var på det høyeste mandag omsatt for 19,60 kroner.

Like før kl. 10 ble det meldt et at styret ikke vil anbefale budet. Carasent har slitt på Oslo Børs og ble i desember slaktet av største eier . Imidlertid oppdaterte selskapet guidingen den 23. april etter en ordreinngang som var «over alle forventning».

DOF Group steg 4,2 prosent til 83 kroner. Carnegie mener nå at markedet feilpriser DOF.

– Dersom selskapet bare klarer å rulle over alle sine kontrakter på dagens rater, bør dets ebitda kunne øke med over 50 prosent fra 2023-nivået, sier analytiker Erik Aspen Fosså til Finansavisen.

Porteføljeendring

Denne uken kvitter DNB Markets seg med Europris og Yara til fordel for Protector Forsikring i sin ukesportefølje.

Europris falt tosifret etter fremleggelsen av sine tall i forrige uke og er nå tilbake på novembernivåer. Aksjen revansjerte noe av fallet mandag og steg 1,9 prosent.

For tungvekteren Yara fortsatte nedturen etter et fall på hele 6,2 prosent fredag. Aksjen endte ned ytterligere 0,7 prosent.

Gjødselgiganten la før helgen frem sine førstekvartalstall, og svak inntjening og økt gjeld skaper bekymring for Yaras utbyttekapasitet.

Protector Forsikring steg på sin side 1,3 prosent og har vært et eventyr på børs de siste årene. Siden coronabunnen i 2020 er aksjen tidoblet – fra 20 kroner til dagens 226 kroner.