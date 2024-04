Forlik i fokus mandag

Philips fikk et kursløft på utrolige 32 prosent mandag, etter at den nederlandske produsenten av medisinsk utstyr inngikk et forlik på nesten 1 milliard euro i USA. Betalingen er knyttet til et massesøksmål, der Philips ble anklaget for å ha solgt helsefarlige søvnapnemaskiner. På forhånd hadde analytikerne sett for seg et beløp i størrelsesordenen 2 til 4 milliarder euro – og enkelte snakket om hele 10 milliarder i et «worst case»-scenario.

Juridisk risiko var også et tema for Deutsche Bank, men her stupte aksjekursen med nesten 9 prosent. Finanskjempen meldte fredag kveld at opptil 1,3 milliarder euro er satt til side for å dekke mulige nye omkostninger knyttet til et oppkjøp gjort i 2010. En domstol i Köln vurderer fremdeles hvorvidt Deutsche Bank betalte for lite for Postbank. Avsetningen vil ramme bunnlinjen i andre kvartal.

I USA fortsatte rekylen for Tesla, som mandag ettermiddag var opp med 11–12 prosent. Musk-konsernet fortalte at lokale kinesiske myndigheter har fjernet en del begrensninger på dets elbiler, som nå innfrir landets personvernkrav. Dette medfører også at det vil bli lettere for Tesla å lansere fullstendig selvkjørende kjøretøy i Kina, som utgjør nesten 60 prosent av det globale elbilmarkedet.

Det ble publisert relativt få nye kvartalsrapporter mandag. Domino's Pizza leverte imidlertid overraskende høy lønnsomhet, selv om topplinjen var helt på linje med analytikernes snittestimat. Verdens største pizzakjede økte inntektsveksten til nesten 6 prosent, blant annet som følge av større volumer. Aksjen fikk på sin side et løft på nesten 3 prosent, noe som innebærer en avkastning på rundt 65 prosent i det seneste året.

På makrofronten ble det kjent at Tysklands årlige konsumprisvekst ble 2,4 prosent i april, noe som var 0,1 prosentpoeng mer enn i både den foregående måneden og konsensusestimatet. Den månedlige inflasjonen lå på 0,6 prosent, det samme som i februar og mars.