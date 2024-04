Norsk Titanium vil hente 220 mill. i emisjon

Børsrakett Norsk Titanium har skutt fart på børs den siste tiden. Aksjen har skutt opp 190 prosent på bare en drøy uke.

Nå henter selskapet 220 millioner kroner i en emisjon for å styrke veksten.

Tegningskursen er satt til 2,50 kroner pr. aksje. Aksjen endte i 2,70 kroner mandag. Det gir en rabatt på 7,4 prosent fra sluttkursen.

Selskapet skal bruke nettoinntektene fra emisjonen til å finansiere nåværende drift, samt ytterligere styrke balansen for å utvikle langsiktige kontrakter for serieproduksjon for store kunder.

Global Portfolio Investments, familiekontoret til Dominguez-familien fra Spania, har forhåndsforpliktet seg til aksjer tilsvarende 98 millioner kroner. Aksjene er blitt tildelt.

Carnegie er hyret inn som tilrettelegger, og Arctic Securities skal bistå.