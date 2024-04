Boeing ønsker å utstede obligasjoner etter kvartalsrapport

Boeing ønsker å utstede rundt 8 milliarder dollar gjennom obligasjoner. Dette skjer i kjølvannet av at flyprodusenten rapporterte et kvartalsvis tap på 355 millioner dollar, en svært høy «cash burn», i tillegg til at ratingbyrået Moody's kuttet selskapets kredittvurdering til et hakket over «junk-rating». «Cash burn» i kvartalet beløp seg for øvrig til 3,9 milliarder dollar.

Selskapet ønsker å selge gjeld i løpetider fra tre til 40 år. Den 40-årige obligasjonen kan gi rundt 2,65 prosentpoeng mer enn statsobligasjoner, skal kilder ha opplyst Bloomberg. Mulige prisintervaller og avkastning som diskuteres for obligasjonene antyder at noen av obligasjonene kan selges til avkastning på linje med «junk-bonds», skriver Bloomberg.

Boeings finansdirektør Brian West sa i forrige uke under en telefonkonferanse at han har til hensikt å beskytte selskapets kredittrating, og at selskapet fortsatt har tilgang til 10 milliarder dollar i uutnyttede kredittlinjer. Han la til at Boeing overvåker tilgangen på kontanter og mener at de fortsatt har «betydelig markedstilgang» hvis de trenger å bedre likviditeten.