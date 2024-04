Tesla-opptur på Wall Street

De tre ledende indeksene på Wall Street steg mandag.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,64 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,13 prosent til 15.01.

«De lange rentene skal ikke stige mye mer før det blir rødt lys», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en rapport fra Norne Securities.

Tesla

Tesla-aksjen steg 15,31 prosent etter at elbilprodusenten nådde en betydelig milepæl for utrulling av sin teknologi for selvkjørende biler i Kina. Søndag meldte Tesla, ifølge CNBC, at lokale kinesiske myndigheter hadde fjernet restriksjoner på bilene deres etter at Tesla har bestått landets krav til datasikkerhet.

Tesla-sjef Elon Musk dro personlig til Beijing, hvor målet var møter med høytstående kinesiske representanter for å diskutere utrullingen av programvaren Full-Self Driving (FSD) i Kina.

Bevegelser

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones steg 0,39 prosent til 38,387.06.

S&P 500 steg 0,32 prosent til 5,070.71.

Nasdaq steg 0,35 prosent 15,694.45.

Aksjer

Det var blandet stemning blant «The Magnificent Seven» Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla:

Facebook falt 2,41 prosent til 432.61

Amazon steg 0,75 prosent til 180.96

Apple steg 2,48 prosent til 173.50

Netflix falt 0,31 prosent til 559.49

Alphabet falt 3,33 prosent til 167.90

Tesla steg 15,31 prosent til 194.05

Nvidia steg 0,03 prosent til 877.57

Olje

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 2,19 prosent til 87,21 dollar fatet. WTI-oljen steg 1,20 prosent til 83,13 dollar fatet