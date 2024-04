Økte utlånene med over 90 prosent på et år

Bulder Bank hadde en utlåns- og innskuddsvekst på 52,3 milliarder kroner i utlånsvolum. Det er en kraftig oppgang på 24,8 milliarder, fra 27,5 milliarder for et år siden. Om veksten på 90 prosent på et år sier banken:

«Det jevne kundetilfanget til Bulder har økt igjen det siste kvartalet».

Tap på utlån til kunder – privat og bedrift samlet – var på 0,54 prosent av utlånsporteføljen, som er en nedgang fra 0,62 prosent i fjor.

Tapene fra personkunder steg til 293 millioner kroner, fra 282 i fjor, som tilsvarer et tap på 0,15 prosent. Tapene knyttet til bedriftskundene var betraktelig høyere, på 1.152 millioner, som er 1,8 prosent av de totale lånene til bedrifter.

Økte tapsavsetninger

Selv om andelen bokførte utlånstap falt, gikk tapsavsetningene i motsatt retning.

Etter første kvartal i fjor hadde Sparebanken Vest tapsavsetninger på totalt 993 millioner kroner. Av de stammet 473 millioner fra steg 3-eiendeler. Det er eiendeler (det vil si bankens utlån) med en vesentlig økning i kredittrisiko, hvor det er objektive bevis på tap. Med andre ord, lånene som har aller høyest risiko og lavest sannsynlighet for å tilbakebetales.

Etter første kvartal i fjor utgjorde steg 3-eiendelene 47,6 prosent av de totale tapsavsetningene.

På et år har eiendelene med høyest risiko steget til 523 millioner kroner. Med totale tapsavsetninger på 1.063 millioner kroner, øker andelen steg-3 eiendeler til 49,2 prosent av de totale tapsavsetningene.

Det bokførte beløpet på alle misligholdte og tapsutsatte utlån var i sum 1.444 millioner kroner, fordelt på 1.152 fra bedriftskunder og 293 fra private. Fratrukket nedskrivninger knyttet til steg 3-eiendelene, var netto misligholdte og tapsutsatte utlån på 1.015 millioner. Det er likt situasjonen for et år siden, da tallet var på 1.010 millioner.