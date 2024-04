Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Norske sportsleverandører frykter at britiske Frasers Group skal sluke hele XXL. En av leverandørene sier «det vil være natta» for mange av dem.

Finansavisen har vært i kontakt med en rekke av XXLs leverandører. Ingen ønsker å stå frem med navn av frykt for å miste fremtidige ordrer, men gjennomgangstonen er at mange er bekymret for at forretningsmodellen blir drastisk endret og at satsingen på egne merkevarer vil eskalere.

Norske rikinger er med i kampen når giganteiendommen Alang Alang i Cannes i Frankrike nå skal selges på auksjon for hele 945 millioner kroner.

Det er den norske eiendomsmegleren Fredrik Lilloe som selger eiendommen for en britisk eiendomsutvikler. Ifølge Lilloe har to rike norske familier meldt interesse for eiendommen.

Arctic Securities-kunder har allerede tapt 70 prosent av pengene i børsnykommeren Public Property Invest.

PPI ble startet av svenske SBB og Arctic da eiendomsprisene var på topp for tre år siden. Nå er 2,6 milliarder kroner borte. Det tilsvarer 70 prosent av investorenes penger.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Elon Musk. Mens USAs utenriksminister dro fra Kina med uforrettet sak forleden, skal Musk ha fått til en samarbeidsavtale med den kinesiske internett- og AI-giganten Baidu. I sannhet imponerende.

Det det går om er Musk og Teslas planer om selvkjørende biler. Det er et stykke frem i tid før trafikken domineres av førerløse biler. I hvert fall blir det tidligere i Beijing enn i Oslo, hvor det snart ikke er mulig å kjøre i det hele tatt, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 1. kv.:

Aker Horizons: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Instabank: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 10.00, Teams

Kongsberg Gruppen: Kl. 07.00, webcast kl. 08.15

MPC Energy Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

SATS: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Scatec: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 09.00, webcast

Sparebanken Vest: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Telenor: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Arribatec Group: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Gentian Diagnostics: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

Navamedic: Kl. 08.00, Haakon VIIs gt. 2 kl. 08.30, webcast

Asetek, BN Bank, SpareBank 1 Nordmøre

Årsrapport:

Aega, ArcticZymes Technologies, Austevoll Seafood, Awilco Drilling, B2 Impact, BerGenBio, Bonheur, Borgestad, Deep Value Driller, Dolphin Drilling, EAM Solar, Flex LNG, Frontline, Green Minerals, HAV Group, Hurtigruten Group, Höegh LNG Holdings, Infront, Inin Group, Interoil Exploration and Prod., Jøtul, Lerøy Seafood, Lytix Biopharma, M Vest Energy, Navamedic, Norwegian Block Exchange, Observe Medical, Okeanis Eco Tankers, Pelagia Holding, SeaBird Exploration, Solstad Offshore, Spir Group, Vow

Makro:

Norge: K2 mars, kl. 08.00

Norge: Norges Bank valutatransaksjoner mai, kl. 10.00