Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

«Utenom Tesla, som steg med over 15 prosent etter et gjennombrudd i Kina angående bruk av systemer for selvkjørende biler, var det de små og mellomstore selskapene som gjorde det best på Wall Street mandag. De mindre selskapene har for øvrig slitt i det siste, drevet av forventninger om at rentene i USA vil holdes høye lenger enn tidligere antatt», skriver analytikeren i sin morgenrapport.

Han trekker også frem at japanske Nikkei 225, som var stengt mandag, ledet an i Asia i natt.

«Bevegelsene i regionen speilet mer eller mindre det vi så i USA mandag, så drahjelpen herfra blir ikke stor i dag», skriver Berntsen.

«Investorene forbereder seg nå på utfallet av morgendagens rentemøte i Federal Reserve. I tillegg fortsetter resultatsesongen for fullt denne uken, med store aktører som Amazon og Apple. Amazon slipper sine tall i dag, mens Apple rapporterer på torsdag», fortsetter han.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,31 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,01 prosent, etter at børsene i landet var stengt mandag.

Japans visefinansminister for internasjonale forhold, Masato Kanda, vil ifølge CNBC ikke kommentere hvorvidt landets finansdepartement har intervenert for å støtte opp yen, som i går falt til rekordlave nivå.

Shanghai Composite faller 0,12 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,20 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,07 prosent til 88,34 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,19 prosent til 82,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 88,76 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

De tre ledende indeksene på Wall Street steg mandag. Dow Jones klatret 0,39 prosent til 38,387.06, mens S&P 500 la på seg 0,32 prosent til 5,070.71. Nasdaq steg 0,35 prosent 15,694.45.

Tesla-aksjen steg 15,31 prosent etter at elbilprodusenten nådde en betydelig milepæl for utrulling av sin teknologi for selvkjørende biler i Kina. Søndag meldte Tesla, ifølge CNBC, at lokale kinesiske myndigheter hadde fjernet restriksjoner på bilene deres etter at Tesla har bestått landets krav til datasikkerhet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,64 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,13 prosent til 15.01.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs vinglet mellom grønt og rødt mandag og endte opp. Hovedindeksen endte opp 0,15 prosent, i 1.367,92.

Public Property Invest falt 1,5 prosent til 14,29 kroner i børsdebuten. Nykommeren, som er et utspring av det kriserammede eiendomsselskapet SBB, hentet i forkant av noteringen 1,5 milliarder kroner.

Carasent meldte mandag morgen at EG har lagt inn et bud på selskapet på 20 kroner pr. aksje, tilsvarende 1,4 milliarder kroner. Aksjen steg hele 32 prosent til 18,80 kroner, og var på det høyeste mandag omsatt for 19,60 kroner.