Oslo Børs stiger tirsdag formiddag.

Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.374,66, opp 0,49 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2 milliarder kroner.

Italiensk kjøp

Tirsdag morgen ble det meldt at den italienske shippingtoppen Emanuele Grimaldi gjennom to selskaper nå sitter på en eierandel på 5,12 prosent i Höegh Autoliners. Nyheten sender aksjen opp 15,04 prosent til 117,80 kroner.

Det har siden før jul vært spekulasjoner om Grimaldi Group kan være interessert i et oppkjøp av Höegh Autoliners, og Fearnley spekulerte tilbake i desember om en kjempepris. I dagens morgenrapport skriver meglerhuset at en potensiell transaksjon er urealistisk under nåværende NAV på 128 kroner pr. aksje, og at en pris nærmere NAV for neste år på 162 kroner pr. aksje er mer realistisk.

«Grimaldi er den største eieren i PCC-ordreboken med totalt 17 skip i bestilling, og ryktene om et potensielt oppkjøp vil øke på bakgrunn av hans nå 5 prosents eierandel», skriver Fearnley-analytiker Fredrik Dybwad.

Resultatrush

En rekke selskaper har lagt frem sine førstekvartalstall tirsdag morgen, og alle kan sees her.

Telenor knuste analytikerkorpsets forventinger, og hadde et heftig hopp i resultatet i første kvartal. Det sender tungvekteren opp 1,11 prosent til 127,80 kroner.

– Første kvartal var nok et solid kvartal for Telenor. Vi fortsetter å utvikle sikkerhetstjenester som kan sikre våre kunder mot digitale angrep, og ser at det er viktig for kundene våre, sier konsernsjef Sigve Brekke i en kommentar.

Scatec Solar stiger markante 7,15 prosent til 79,35 kroner etter sin rapport, og har på det meste i dag vært omsatt for 83,80 kroner.