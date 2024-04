Sjefstrateg har åtte favoritter innen utbytteaksjer

Federal Reserve vurderer lavere renter i nær fremtid og Citigroup tror det kan være på tide for investorer å vurdere utbytteaksjer.

– Når det gjelder utbyttetrender, forventer vi at det gradvise skiftet fra Fed mot en mindre restriktiv rentepolitikk vil føre til at investorer diversifiserer investeringene, sier Scott Chronert, sjefstrateg i Citi Research, ifølge CNBC.



Strategen forventer at flere selskaper vil legge til utbyttebetalinger ettersom selskaper i økende grad forstår appell for investorer.

S&P 500-utbyttene økte ifølge Citi-strategen med 5,2 prosent i fjor, men konsensusanslag fra analytikere tyder på at utbyttene kan vokse med 6,5 prosent i 2024 – et tall som ifølge Chronert fortsatt er konservativt. Han spår 10 prosent vekst for inntjeningen inneværende år.

En voksende trend

Ifølge strategen har 13 selskaper lansert utbytte i 2023, og 323 selskaper økte utbetalingene sine. Bare 23 selskaper reduserte utbyttene sine.

Senest godkjente Meta-styret sitt første utbytte noensinne i februar, mens Alphabet torsdag kunngjorde at de vil utstede et utbytte på 20-cent for første gang i juni.

Chronert har funnet aksjer i S&P 500 som har potensial til å øke utbyttebetalinger i år. Aksjene måtte oppfylle følgende kriterier:

Kjøpsanbefaling av Citi Research

Har betalt utbytte i 3 år med en årlig sammensatt vekstrate over 5 prosent

Over gjennomsnittlig forventet utbyttevekst

Potensiell oppside for større utbytter

Fornuftig utbetalingsforhold

Fornuftig utbytteavkastning

Disse aksjene møtte kriteriene:

Lam Research

Halvlederselskapet Lam Research kom på listen, med en utbytteavkastning på 0,9 prosent. Tidligere i april oppgraderte B. Riley selskapet til en kjøpsvurdering og sa de var mer trygge på selskapets inntektsvekstpotensial.

Lam Research-aksjen er nesten 19 prosent høyere hittil i år. Selskapet la frem resultater og omsetning over forventningene for sitt tredje kvartal forrige uke, samtidig som de ga sterke prognoser for justerte resultater for sitt nåværende kvartal.

Mastercard

Mastercard har for øyeblikket en utbytteavkastning på 0,6 prosent. Analytikere er overveldende positive til aksjen og spår en oppside på 12 prosent.

Tidligere denne måneden initierte TD Cowen dekning av Mastercard med en kjøpsvurdering. Analytiker Bryan Bergin sa han tror at internasjonale markeder, spesielt Asia og Europa, bør drive vekstmuligheter for selskapet.

Mastercard-aksjen er 7 prosent høyere hittil i år. Selskapet rapporterer kvartalsresultat før åpningen av børsen onsdag.

Visa

Konkurrent Visa, har for øyeblikket har en utbytteavkastning på 0,7 prosent. Kredittkortselskapet har en kjøpsvurdering fra de fleste analytikere som dekker aksjen, med et snittkursmål som gir en oppside på 13 prosent.

Visa-aksjen steg forrige uke etter at selskapet la frem bedre resultater for sitt andre kvartal. Selskapet rapporterte justerte resultater på 2,51 dollar per aksje på 8,78 milliarder dollar i omsetning, høyere enn de forventede 2,44 dollar per aksje på 8,63 milliarder dollar i omsetning forventet av analytikere.

Visa-aksjen er opp nesten 5 prosent hittil i år.