Oslo Børs i grønt – børsrakett faller etter emisjon

Oslo Børs stiger tirsdag ettermiddag.

Klokken 14.50 står hovedindeksen i 1.375,05, en oppgang 0,5 prosent. Så langt i år er Børsen opp 5,4 prosent.

Terminerer kontrakten

Dolphin Drilling har lenge slitt med å få betaling fra kunden General Hydrocarbons (GHL) i Nigeria for boreriggen «Blackford Dolphin». Natt til tirsdag snek selskapet ut en børsmelding hvor det kom frem at vilkårene for betaling ikke er oppfylt, og at selskapet dermed terminerer kontrakten med GHL.

Som følge forventer selskapet en avskriving på 42,6 millioner dollar i årsregnskapet for 2023. Aksjen, som blant annet har Øystein Stray Spetalen, Morten Astrup og Arne Fredly på eiersiden, faller 4,8 prosent til 6,00 kroner.

Tirsdag morgen ble det meldt at den italienske shippingtoppen Emanuele Grimaldi gjennom to selskaper nå sitter på en eierandel på 5,12 prosent i Höegh Autoliners . Nyheten setter fart på oppkjøpsryktene og sender aksjen opp 15,1 prosent til 117,90 kroner.

Dette kommer i kjølevannet av at en annen italiensk rederikjempe, Gianluigi Aponte, som eier Mediterranean Shipping Company, bød 263,69 kroner pr. aksje - 7,6 milliarder kroner - for bilskipsrederiet Gram Car Carriers.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag ned 0,4 prosent til 88,04 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,5 prosent til 82,21 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 88,76 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.