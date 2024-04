Reitan-familien driver med mer enn bare dagligvarehandel. De har også en stor eiendomsportefølje, hotelldrift i tillegg til et omfattende investeringsprogram.

For Reitans samlede virksomhet endte totalomsetningen for fjoråret på 143 milliarder kroner – en økning på 13 milliarder fra 2022, viser de ferske tallene publisert i årsrapporten for 2023.

Driftsresultat før verdijusteringer i eiendomsporteføljen kom inn på 4,1 milliarder – på nivå med fjoråret. Driftsmargin før verdijusteringer eiendom endte på 2,9 prosent, ned fra 3,1 prosent året før.

Bunnlinjen falt imidlertid fra 1,85 milliarder i fjor til 1,4 milliarder i år.

Reitan 2023 (Mill. NOK) 2023 2022 Driftsinntekter 104.322 94.367 Drifstresultat 3.087 3.597 Resultat før skatt 1.854 2.456 Resultat etter skatt 1.409 1.845



De siste fem årene er det investert omkring 11 milliarder kroner i handelsvirksomheten og det planlegges for investeringer på 13-14 milliarder de neste fem årene.

Storsatsing i Danmark

Reitan Retail har virksomhet i syv land i Norden og Baltikum. De største og finansielt viktigste forretningsområdene er REMA 1000 i Norge og Danmark, som til sammen har nærmere 1.100 lavprisbutikker.

– I Danmark åpner vi for tiden én til to butikker i uken, og jeg er imponert over de danske kollegaene våre, sier Ole Robert Reitan, som hevder at REMA 1000 er den sterkeste merkevaren i hele Danmark.

– Det strategiske høydepunktet i 2023 var godkjennelsen av REMA 1000 Danmarks kjøp av ALDIs butikklokasjoner i Danmark, en milepæl som illustrerer skalérbarheten i forretningsmodellen vår.

2. mai i år åpner REMA 1000 butikk nummer 400 i Danmark.

Milliardinvesteringer

Reitan Kapital forvalter overskuddet fra driften og skal sikre fremtidige investeringer i kjernevirksomheten, samt være en økonomisk buffer i vanskelige tider.

– Det globale aksjemarkedet steg kraftig i 2023, til tross for innledende bekymringer for en mulig resesjon og høy inflasjon. Kraftig kronesvekkelse gjennom 2023 bidro til ytterligere avkastning, sier Magnus Reitan, adm. direktør i Reitan Kapital.

Reitan Kapital har ved utgangen av 2023 plassert 8,5 milliarder kroner i aksjer og fond. Porteføljen fikk i 2023 en avkastning på 1,3 milliarder kroner. Det gir en avkastning på 18 prosent.

– Siden oppstarten av Reitan Kapital i 2016, har vi hatt en avkastning på 61,1 prosent, som er 4,1 prosent bedre enn referanseindeksen, sier Magnus Reitan, adm. direktør i Reitan Kapital.

Midlene i Reitan Kapital blir forvaltet i fond og investert i rentepapirer og aksjer – stort sett i globale indeksfond, ifølge årsrapporten. I Trondheimsregionen har Reitan Kapital nå flere investeringer i en Trønderportefølje hvor den største er børsnoterte NORBIT, samt investeringer i Sintef Venture, ProVenture og Viking Venture.

– Vi går inn i 2024 med en godt diversifisert, global portefølje. Aksjeporteføljen består av mer enn ti tusen selskaper over hele verden. Starten på 2024 har vært sterk, med en avkastning på 6,2 prosent hittil i år, sier Magnus Reitan.