McDonald's straffes på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 15.923,66 poeng mens Dow Jones faller 0,3 prosent til 38.254,52 poeng. S&P 500 faller 0,3 prosent til 5.101,34 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,67 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,5 prosent til 15,03.

«Federal Reserves pengepolitiske komité er klare for å signalisere senere rentekutt enn de så for seg i mars, etter flere bekymringsverdige inflasjonstall», skriver DNB Markets i en rapport.

McDonald’s melder om et resultat etter skatt på 1,93 milliarder dollar, eller 2,66 dollar pr. aksje, i første kvartal. Dette er opp fra 1,80 milliarder dollar, eller 2,45 dollar pr. aksje, i samme periode i fjor. Inntektene steg fra 5,90 til 6,17 milliarder dollar. Aksjen faller 4,0 prosent i åpningsminuttene.

Mandag klatret Tesla-aksjen over 15 prosent etter at elbilprodusenten nådde en betydelig milepæl for utrulling av sin teknologi for selvkjørende biler i Kina. Søndag meldte Tesla at lokale kinesiske myndigheter hadde fjernet restriksjoner på bilene deres etter at Tesla har bestått landets krav til datasikkerhet. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til faller aksjen 2,7 prosent.

Kostnadsindeksen for arbeidskraft (ECI) i USA steg 1,2 prosent på kvartalsbasis i første kvartal 2024. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 1,0 prosent.