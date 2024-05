BlackRock lanserer PIF-støttet saudisk investeringsplattform

Verdens største kapitalforvalter, BlackRock, sa tirsdag at de planlegger å lansere en ny investeringsplattform i Saudi-Arabia, med støtte på opptil 5 milliarder dollar fra det saudiske statlige investeringsfondet Public Investment Fund (PIF), skriver Reuters..

De to partene sa at plattformen vil akselerere veksten i Saudi-Arabias kapitalmarkeder, med et Riyadh-basert investeringsteam som ønsker å hente inn ytterligere kapital både lokalt og utenlands.

PIF er sentralt i kronprins Mohammad bin Salmans planer om å transformere kongedømmets økonomi ved å bygge opp nye industrier og investere i massive infrastrukturutviklingsprosjekter.

Larry Fink, styreleder og administrerende direktør i BlackRock, sa at Saudi-Arabia har blitt en stadig mer attraktiv destinasjon for internasjonale investeringer.

Visepresident i PIF, Yazeed A. Al-Humied, sa at avtalen vil bidra til å gjøre det saudiske investeringsmarkedet mer internasjonalt mangfoldig og dynamisk.