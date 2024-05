Børsfall i Tokyo

Mange av børsene i Asia er onsdag stengt som følge av Arbeidernes dag. De som er åpne svekkes i forkant av kveldens kommende rentemøte i den amerikanske sentralbanken.

I Japan er Nikkei ned 0,28 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,40 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 1,11 prosent.

Investorene holder også et øye med yen, som har hadde en turbulent start på uken og på det svakeste var handlet på 160,3 pr. amerikanske dollar. Onsdag morgen handles yen for 157,9, og det har de siste to dagene svirret mange rykter om japanske myndigheter har intervenert for å støtte opp valutaen.

Rentedom

De tre ledende indeksene på Wall Street falt tirsdag i det som ble Wall Streets verste måned i 2024. Ferske arbeidstall kom inn sterkere enn forventet, samtidig som markedene forberedte seg på Federal Reserves kommende rentebeslutning.

Mange analytikerne tror nå at den amerikanske sentralbanken vil holde igjen rentekuttene.

«Federal Reserves pengepolitiske komité er klare for å signalisere senere rentekutt enn de så for seg i mars, etter flere bekymringsverdige inflasjonstall», skriver DNB Markets i en rapport.