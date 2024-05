Svak nedgang på Wall Street

I Norge holder Oslo Børs stengt onsdag i likhet med flere andre europeiske børser på grunn av markeringen av 1. mai, men i USA holder børsene åpne som normalt.

Det store fokuset blant investorene på Wall Street er onsdag rettet mot rentemøtet i Federal Reserve (Fed), hvor beslutningen blir tilgjengelig for markedet klokken 20.00 norsk tid.

I førhandelen ble alle de tre toneangivende indeksene S&P 500, Nasdaq og Dow Jones handlet svakt ned.

Etter 5 minutters handel handles S&P 500 og Nasdaq ned 0,1 prosent, mens Dow Jones er opp 0,27 prosent.

Øyne rettes mot Fed

Det er ikke ventet at Fed vil gjøre noen endringer i styringsrenten under kveldens møte, og det er heller ikke ventet noen endringer i rentebanen. Dermed vil fokuset rettes mot sentralbanksjef Jerome Powells tale.

«Fed er nødt til å anerkjenne at de siste månedene ikke har vært særlig til hjelp med tanke på økonomiske data. Selv om Fed ikke kommer til å eksplisitt snakke om mulighetene for rentehevinger, så er de nødt til å signalisere at mulighetene for rentekutt er på hold, frem til vi begynner å se mer riktige inflasjonstall», sier sjef for Hackmann Wealth Partners, Russel Hackmann, ifølge Reuters.

Før kveldens rentebeskjed har markedet fått ADP-sysselsettingstall, som viste en sterkere vekst i jobbskapingen i privat sektor enn ventet.

Ifølge ADP ble det skapt 192.000 arbeidsplasser i privat sektor i april, mot konsensus som ventet en oppgang på 175.000. I tillegg ble mars-tallene revidert opp fra 184.000 til 208.000.