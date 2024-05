Det amerikanske justisdepartementet skal ifølge CNBC ha meldt at en produktiv bitcoin-investor ved navn Roger Ver er anklaget for grov skatteundragelse.

Ver ble kjent som «Bitcoin Jesus» etter å ha kommet inn i bitcoin-handel tidlig, og dermed tjent seg søkkrik. Ifølge CNBC er han tiltalt for å unngått å betale minst 48 millioner dollar i skatt, tilsvarende godt over en halv milliard norske kroner.

Ifølge tiltalen skal Ver ha unnlatt å rapportere om en del av bitcoin-beholdningen sin på 131.000 bitcoin i 2014, da han oppga sitt amerikanske statsborgerskap etter å ba blitt statsborger i det karibiske landet St. Kitts og Nevis. Den gang var én bitcoin verdt 871 dollar - et stykke under dagens verdi på 57.230 dollar.

Hvis man utvandrer fra USA kreves det imidlertid en spesiell skat til Internal Revenue Service. Det amerikanske justisdepartementet hevder at Ver meldte inn en lavere beholdning enn hva han egentlig eide, og at han dermed snek seg unna skatt. Også etter at han flyttet fra USA skal han ha unnlatt å melde om den reelle beholdningen, som han fremdeles var pålagt å skatte av.

Skuffet og overrasket

«Bitcoin Jesus» ble arrestert i Spania i helgen, melder CNBC. Amerikanske myndigheter har rettet åtte tiltalepunkter mot ham, knyttet til skatteunndragelse, postsvindel og innleveringer av falske skattemeldinger, og USA krever Var utlevert for å stille ham for retten.

Vers advokat Bryan Skarlatos skal ifølge CNBC ha uttalt til nyhetsformidleren at han er skuffet og overrasket over arrestasjonen.

«Ver stolte på ledende skatteeksperter for å hjelpe ham med å rapportere sin bitcoin, og han har alltid hatt til hensikt å overholde sine amerikanske skatteforpliktelser fullt ut. Vi ser frem til å bevise hans uskyld i retten, om nødvendig,» skal han ha sagt.

Ver har vært i fengsel i USA før. I 2002 måtte han sitte inne i 10 måneder etter å ha solgt eksplosiver på eBay.