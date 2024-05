Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Oljeprisen har falt, Asia er på stedet hvil og Wall Street endte ned.

Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [-1,1, -0,1] prosent.

Asia

Federal Reserve holdt styringsrenten i ro i intervallet 5,25-5,50 prosent i går.

– Inflasjonen har falt mindre enn ventet, og det vil ta lengre tid å bli sikre på at inflasjonen skal ned, sier Jerome Powell.

Det positive var at Powell understreket at det ikke blir noen renteheving.

I Japan faller Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen står på stedet hvil.

Hang Seng i Hongkong er opp 2,2 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,1 prosent.

I India stiger Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,3 prosent.

Shanghai Composite i Kina er stengt.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,7 prosent til 84,02 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 79,58 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 87,51 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag. Vi må helt tilbake til midten av mars for å finne like lave nivåer som i dag.

Oljeprisene stiger nå igjen på muligheten for at USA kan begynne å kjøpe råolje for å bygge opp lagrene sine. De siste dagene har prisene sunket noe etter håp om en våpenhvile mellom Israel og Gaza, tvil om amerikanske rentekutt og økende oljelagre.

– Oljemarkedet ble støttet av spekulasjon om at hvis WTI faller under 79 dollar, vil USA begynne å bygge opp sine strategiske reserver, sa Hiroyuki Kikukawa, president i NS Trading.



EIA melder at råoljelagrene økte med 7,3 millioner fat til 460,9 millioner fat i uken som endte 26. april, sammenlignet med analytikernes forventninger i en Reuters-undersøkelse for et 1,1 million-fats uttak.

Wall Street

De toneangivende indeksene på Wall Street hoppet da den amerikanske sentralbanken Federal Reserve besluttet å holde renten uendret. Jerome Powell meldte imidlertid at rentekuttene kommer senere enn ventet, og da svingte indeksene ned igjen.

Ved stengetid på Wall Street endte indeksene slik:

Den brede S&P 500 -indeksen endte ned 0,3 prosent.

-indeksen endte ned 0,3 prosent. Industritunge Dow Jones endte opp 0,2 prosent.

endte opp 0,2 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,3 prosent.

Den amerikanske 10-års renten, «tiåringen», falt til under 4,6 prosent etter Powells tale.

Oslo Børs

Børsen i Oslo var stengt i går pga. arbeidernes dag 1. mai.

Tirsdag endte børsen opp 0,2 prosent og er med det opp hele 3 prosent på bare to uker.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Otovo: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Totens Sparebank

Årsrapport:

Photocure

Makro: