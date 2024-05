Oslo Børs rett ned fra start – solaksje krakker etter blodbad

(Saken oppdateres utover børsdagen)

Oslo Børs åpner i rødt torsdag. Et par minutter etter handelen startet står hovedindeksen ned 1,08 prosent til 1.356,12.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,7 prosent til 84,02 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 79,58 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 87,51 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag. Vi må helt tilbake til midten av mars for å finne like lave nivåer som i dag.

Oljeprisene stiger nå igjen på muligheten for at USA kan begynne å kjøpe råolje for å bygge opp lagrene sine. De siste dagene har prisene sunket noe etter håp om en våpenhvile mellom Israel og Gaza, tvil om amerikanske rentekutt og økende oljelagre.

– Oljemarkedet ble støttet av spekulasjon om at hvis WTI faller under 79 dollar, vil USA begynne å bygge opp sine strategiske reserver, sa Hiroyuki Kikukawa, president i NS Trading.

EIA melder at råoljelagrene økte med 7,3 millioner fat til 460,9 millioner fat i uken som endte 26. april, sammenlignet med analytikernes forventninger i en Reuters-undersøkelse for et 1,1 million-fats uttak.

Bevegelser

Gründeren i Edda Wind , Johannes Østensjø, selger alt han eier i selskapet. John Fredriksen plukker opp halvparten og blir største eier. Aksjen stiger hele 11,4 prosent til 24,50 kroner.

Otovo fortsetter å blø penger, og tapte nye 100 millioner i første kvartal. Aksjen krakker og faller 20,3 prosent til 1,17 kroner.

«Alt i alt en nøytral rapport etter vårt syn, der gode kostnadskontrolltiltak er positivt når markedene er i nedgang, men veien til vedvarende høy vekst virker et stykke unna», skriver Pareto Securities.

Teknologiselskapet Napatech har gått som en kule på Oslo Børs denne våren. På tre måneder har kursen mer enn doblet seg. Torsdag la selskapet frem tall for første kvartal som viser tap på 24,3 millioner danske kroner, med driftsinntekter på 21,5 millioner danske kroner. Det var mer enn ventet, men selskapet opprettholder fortsatt guidingen for 2024.

Aksjen faller 5,8 prosent fra start.

REC Silicon venter nå at den første forsendelsen av polysilisium fra Moses Lake vil skje i løpet av andre kvartal 2024, mot den tidligere forventningen om første forsendelse fra Moses Lake tidlig i andre kvartal 2024.

Selskapet venter fortsatt å oppnå full kapasitetsutnyttelse på Moses Lake innen utgangen av 2024.

Aksjen faller 3,4 prosent til 10,50 kroner etter oppdateringen.

Akers investeringsselskap, Industri Capital Partners (ICP), har i dag utnevnt Christian Rynning-Tønnesen som ny adm. direktør ICP Infrastructure. Rynning-Tønnesen trakk seg nylig som toppsjef for Statkraft. Aksjen står på stedet hvil i åpningen.