Bitcoin ned over 20 prosent

Bitcoin-stup

Bitcoin har korrigert ned over 20 prosent fra all-time high på 73.835,57 intradag den 14. mars 2024. Kryptovalutaen testet 200 dagers glidende gjennomsnitt torsdag og er svakt ned fra onsdagens slutt også torsdag. Korreksjonen kommer etter en oppgang på over 360 prosent siden bunnen i november 2022. Bruddet på den tekniske støtten på 61.200-nivået åpnet for at bitcoin også kan falle videre. Brudd på 200 dagers snittet kan åpne for videre nedgang mot 50.000 dollar. Under 50.000 kommer neste tekniske støtte på 47.000- og 44.300-nivået. RSI har satt lavere topper siden midten av mars og har brutt den positive undertonen. For å åpne for en vending opp igjen må RSI snu opp, bryte den fallende trendlinjen og 50-nivået. I hovedchartet er det teknisk motstand på 61.200-nivået. Det må brytes for å åpne for oppgang mot neste tekniske motstand på 65.400- og 70.000-nivået.