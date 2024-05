Masseoppsigelser løfter aksje på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,0 prosent og står i 15.759,04 poeng mens Dow Jones stiger 0,6 prosent til 38.141,29 poeng. S&P 500 stiger 0,7 prosent til 5.054,91 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,64 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,2 prosent til 15,05.

Peloton

Ifølge CNBC går Peloton-sjef Barry McCarthy av etter litt mer enn to år i rollen. Samtidig melder selskapet at det vil si opp 15 prosent av de ansatte, rundt 400 personer, stenge utstillingslokaler og endre sin internasjonale salgsstrategi i et forsøk på å kutte kostnadene med 200 millioner dollar. Aksjen stiger 14,9 prosent.

Fed

Onsdag kveld ble det klart at den amerikanske sentralbanken holder styringsrenten i ro i intervallet 5,25-5,50 prosent. Samtidig meldte Fed blant annet at «komiteen ikke venter at det vil være riktig å senke renten før den har fått økt sikkerhet på at inflasjonen beveger seg varig mot 2 prosent».

Den amerikanske sentralbanken varslet også at tempoet i nedbyggingen av den enorme statsobligasjonsbeholdningen vil dempes fra og med juni.

«Gårsdagens rentebeskjed fra Fed ble ikke så ille som markedet fryktet på forhånd», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Makro

208.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 27. april, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement torsdag. På forhånd var det ventet et antall på 212.000, ifølge Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – var 1.774.000 pr. 20. april. På forhånd var det her ventet en måling på 1.800.000.

USAs handelsunderskudd krympet så vidt i mars, til minus 69,4 milliarder dollar, viser nye tall fra Bureau of Economic Analysis. Konsensus pekte mot et underskudd på 69,1 milliarder dollar, ifølge Trading Economics.