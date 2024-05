På den negative siden faller 3M og Johnson & Johnson rundt prosenten.

Fed avviser renteøkning

Onsdag kveld ble det klart at den amerikanske sentralbanken holder styringsrenten i ro i intervallet 5,25-5,50 prosent. Samtidig meldte Fed blant annet at «komiteen ikke venter at det vil være riktig å senke renten før den har fått økt sikkerhet på at inflasjonen beveger seg varig mot 2 prosent».

– Feds base-case er at neste rentebevegelse er ned, konstaterte sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets overfor Finansavisen onsdag kveld.

– Hvis jeg skal trekke frem noe, er det nettopp at de ikke tenker på å heve renten. Powell understreker at renten er tilstrekkelig innstrammende, fortsatte Hov, og mente at dette var mindre haukete enn markedet hadde tatt høyde for.

Fed varslet onsdag også at tempoet i nedbyggingen av den enorme statsobligasjonsbeholdningen dempes fra og med juni.

Fortsatt stramt jobbmarked

208.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 27. april, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement torsdag. På forhånd var det ventet et antall på 212.000, ifølge Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – var 1.774.000 pr. 20. april. På forhånd var det her ventet en måling på 1.800.000.

USAs handelsunderskudd krympet så vidt i mars, til minus 69,4 milliarder dollar, viser nye tall fra Bureau of Economic Analysis. Konsensus pekte mot et underskudd på 69,1 milliarder dollar, ifølge Trading Economics.