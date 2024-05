Trippel smell for fornybaraksjer

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag på 1.364,50, etter en nedgang på 0,5 prosent.

Indeksen hentet dermed inn over halvparten av fallet fra åpningen. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for over 6,8 milliarder kroner.

Wall Street åpnet sprekt, men har dabbet av dagen etter at Federal Reserve-sjef Jerome Powell i kjølvannet av onsdagens rentebeslutning varslet lavere tempo enn ventet i rentekuttene . På makrofronten viste dagens jobless claims-rapport at oppsigelsene holder seg på et historisk ekstremt lavt nivå.

Blant toneangivende Europa-børser faller franske CAC 40 0,9 prosent, mens tyske DAX er opp 0,2 prosent.

Oljeprisene dabber av

Oljeprisene har også dabbet av utover ettermiddagen. Juli-kontrakten for Brent-oljen er nå bare marginalt opp til 83,57 dollar pr. fat så langt i dagens handel, og mye ned fra 87,58 dollar da Oslo Børs stengte onsdag. Oljeprisene falt markant onsdag på tall fra USAs energidepartementet (EIA) som viste en overraskende stor lagerbygging i forrige uke.

WTI-oljen stiger 0,1 prosent så langt i torsdagens handel til 79,04 dollar pr. fat.

«Problemet for oljen, i tillegg til at den har steget i fire måneder, er at en lavere krigsrisikopremie faller sammen med den sesongmessig svake mai/juni-perioden når raffinerier trapper opp produksjonen før sommeretterspørselen topper seg. Gjeninnhentingen etter forsinkelsene i Rødehavet forsterker denne svakheten i år», skriver senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities i en oppdatering torsdag.

På Oslo Børs steg Equinor marginalt, mens Aker BP falt 1,7 prosent og Vår Energi 1,5 prosent.

Tar Edda Wind av børs?

Edda Wind endte opp 4,1 prosent til 22,90 kroner på dagens nest høyeste volum på nyheten om at gründer Johannes Østensjø selger alle sine 21,3 millioner aksjer i havvindrederiet til kurs 24,50 kroner. Dermed casher han inn 522 millioner kroner.

John Fredriksen plukker opp halvparten og blir største eier, mens Wilhelmsen New Energy kjøper 6,3 millioner aksjer og Idan Ofers EPS Ventures 4,7 millioner aksjer.

– Vi tenker dette gir en enklere eierstruktur som kan være godt for selskapet. Det er et passende tidspunkt å selge på, sier styreleder Håvard Framnes i Østensjø Wind til Finansavisen.