Etter børsens stengetid i New York torsdag leverte Apple kvartalsresultater. Det var forventet at inntektene ville falle.

Analytikere forutså en omsetning på 90,01 milliarder dollar og et resultat på 1,50 dollar per aksje.

Apple rapporterte en omsetning på 90,75 milliarder dollar. Resultatet per aksje endte på 1,53 dollar. Aksjen steg 6,0 prosent til 183,46 dollar i etterhandelen.

Samtidig falt den samlede omsetningen med 4 prosent, og iPhone-salget gikk ned med 10 prosent, sammenlignet med en nedgang på 19 prosent i første kvartal.

Apple annonserte at styret hadde godkjent tilbakekjøp av aksjer for 110 milliarder dollar, en økning på 22 prosent fra fjorårets godkjenning på 90 milliarder dollar - det største tilbakekjøpet i historien. I tillegg til å tilbakekjøpet, kunngjorde Apple at de ville betale en utbytte på 25 cent.

Den teknologiske giganten ga ingen formell guiding, men adm. direktør Tim Cook uttalte til CNBC at den samlede omsetningen ville vokse i løpet av juni-kvartalet. Cook bemerket at salget fra år til år led under en vanskelig sammenligning med perioden året før, da selskapet realiserte 5 milliarder dollar i forsinkede iPhone 14-salg på grunn av Covid-relaterte forsyningsproblemer.

Håp om comeback

Nedadgående iPhone-salg i Kina har skapt en dempet stemning rundt aksjen. Apple har vært den nest dårligst presterende aksjen i Magnificent Seven-gruppen, og aksjen har bare steget med 2 prosent de siste 12 månedene.

– Jeg føler meg trygg på Kina, jeg tenker mer langsiktig enn til neste uke eller så, sa til CNBC.



I forkant av kvartalsrapporten var det det håp om et AI-comeback. AI har blitt fremhevet som en vesentlig faktor i Microsofts overtakelse av Apple i markedsverdi tidligere i år. Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) i juni 2024 vil sannsynligvis inneholde betydelige oppdateringer om hvor selskapet står i AI-kappløpet.

Dårlige utsikter

Onsdag kveld varslet Qorvo, en leverandør av komponenter til Apple, at de forventet at inntektene for dette kvartalet ville ligge mellom 825 og 875 millioner dollar. Samtidig hadde analytikerne forventet 924 millioner.

Apple er Qorvos største kunde og står for rundt 46 prosent av salget.

Den skuffende guidingen kommer som et resultat av et utfordrende marked for iPhones, spesielt i Kina, der konkurransen er intens. Ifølge Marketwatch falt iPhone-salget med 19 prosent i første kvartal, mens konkurrentene Xiaomi og Huawei opplevde vekst.

Qorvos oppdatering kommer etter dårlige nyheter fra brikke-leverandøren Skyworks. Selskapet får 66 prosent av inntektene fra Apple og rapporterte at kvartalet hadde vært preget av "under normale trender" innen mobiltelefonvirksomhet.