Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 3. mai

Mange av landets rikeste har funnet sitt paradis i Vestfold-skjærgården. Blant de som har brukt en liten formue i området, er investor Paal Hveem.

Han stusser over at folk gidder å bruke så mye penger der når været er så dårlig, men han argumenterer også med at det er nært Oslo, at det er pent der, og at det er mange i det samme miljøet som menger seg sammen.

---

Helene Kvilhaug Brøndbo, analytiker i DNB Markets, mener Otovos forretningsmodell ikke fungerer i dagens marked. Hun peker på at solenergiselskapet brenner mye kontanter, og at det trenger en vesentlig høyere aktivitet for at forretningsmodellen skal fungere.

I første kvartal falt Otovos inntekter med over 40 prosent. Brøndbo sier selskapets salgstall var nesten 30 prosent lavere enn hun hadde ventet.

---

Oslo S Utvikling har solgt leiligheter for over 1 milliard kroner i Bjørvika i løpet av bare seks måneder. Kvadratmeterprisen ligger i snitt på rundt 170.000 kroner.

Totalt får boligprosjektet Mariakvartalet 246 leiligheter når det står ferdig i 2027. Så langt er 119 av disse solgt, inkludert den aller dyreste til over 30 millioner kroner.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Norges tåpelige kamp mot vikarbyråer.

Alle som har vært litt ute i det praktiske arbeidslivet, vet at bedrifter av alle størrelser og i alle bransjer tidvis kan ha behov for arbeidskraft utover den faste staben. Det er snakk om midlertidig behov som kan vise seg overalt i næringsliv og offentlig sektor. Vikarbyråer har vært gode «strikker» i dette bildet, skriver Hegnar.

---

