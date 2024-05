Med både Japan og Kina stengt, er det Taiwan-børsen og Hang Seng i Hongkong som fredag viser vei i Asia med oppganger på henholdsvis én og 1,1 prosent.

Apple-leverandører er i fokus etter at den amerikanske teknologigiganten la frem tall etter stengetid i USA torsdag. Apple leverte et resultat pr. aksje på 1,53 dollar etter en omsetning på 90,75 milliarder dollar, godt over forventning og aksjen steg kraftig i etterhandelen.

Apple annonserte også et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer på rekordstore 110 milliarder dollar.

Yenen styrker seg

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stiger 0,8 prosent, mens Hon Hai Technology Group (også kjent som Foxconn) er opp over 2 prosent.

Ellers i Asia- og Stillehavsregionen fredag stiger Kospi-indeksen i Sør-Korea 0,2 prosent, mens Sydney-børsen legger på seg 0,6 prosent.

Japanske yen er i fokus, og styrker seg fredag til 152,85 mot dollar, og markedet mistenker ifølge CNBC at regjeringen vil intervenere på mandag.

Månedens viktigste

Ellers ser investorene frem mot den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls), som av mange regnes som månedens viktigste makrotall.

Konsensus peker ifølge Trading Economics mot at 243.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i april. Mars-rapporten viste en sysselsetting på 303.000.

Ledighetsraten ventes uendret på 3,8 prosent, mens konsensus for (den månedlige) gjennomsnittlige lønnsveksten er at denne holder seg uendret på 0,3 prosent.