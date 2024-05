Nettoresultatet første kvartal i år endte på 5,6 millioner danske kroner.

– I årets tre første måneder så vi fortsatt høy makroøkonomisk usikkerhet, ikke minst på grunn av det geopolitiske landskapet. Det er fortsatt et blandet bilde med mange områder av de nordiske økonomiene som presterte godt, men vi vil se bedrifter i motvind, for eksempel innen bygg og anlegg. Arbeidsledigheten er fortsatt lav og husholdningene er i ferd med å gjenvinne sin realinntekt. For Danske Bank var første kvartal 2024 en videreføring av vår stabile og tilfredsstillende utvikling fra i fjor. Inntektene økte, støttet av god kundeaktivitet i hele vår virksomhet. Vårt fokus på effektivitet holdt kostnadene nede, og sterk kredittkvalitet resulterte i beskjedne avskrivninger på utlån. Alt i alt fortsatte vi å forbedre lønnsomheten vår, sier adm. direktør Carsten Egeriis i Danske Bank.

Sammenlignet med fjoråret

Første kvartal 2024 vs. første kvartal 2023 Samlede inntekter på 14,0 milliarder danske kroner (mot 13,4 milliarder danske kroner i første kvartal 2023). Driftskostnader på 6,3 milliarder danske kroner (identisk mot første kvartal i fjor.)

Nettoresultat på 5,6 milliarder danske kroner(mot 5,2 milliarder danske kroner i første kvartal 2023). Egenkapitalavkastning på 12,9 prosent mot 12,7 prosent i