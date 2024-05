Oslo Børs åpner opp

XXL trekker opp mer enn 2 prosent etter at Arctic Securities har oppgradert aksjen til hold, samtidig som kursmålet er høynet fra 40 til 80 øre. Europris stiger også rundt 2 prosent etter at samme meglerhus har oppgradert til kjøp og justert opp kursmålet fra 75 til 80 kroner.

Bonheur straffes

Høyt på taperlisten finner vi Bonheur med et kursfall på over 9 prosent etter sin kvartalsrapport som bar preg av lavere strømpriser.

Awilco Drilling korrigerer ned 4,5 prosent etter gårsdagens oppgang på over 23 prosent utløst av at verftet Keppel FELS ikke får anledning til å anke voldgiftssaken Awilco vant i november i fjor. Dermed vil selskapet få utbetalt nesten en halv milliard kroner.

Høyt på vinnerlisten finner vi Circa Group, som stiger over 15 prosent etter meldingen om at selskapet har inngått en samarbeidsavtale med Ixom Operations om å utvikle markedet for Cyrene i Australia og New Zealand.

Renter er bedre enn aksjer og Apples enorme tilbakekjøp 03.05.24 Veier man risiko mot potensiell gevinst bør man i dag velge renteinvesteringer over aksjer, sier aksjestrateg Paul Harper som er med i sendingen for å diskutere markedet og endringene de har gjort i porteføljen. Vi spør også aksjekommentator Karl Johan Molnes om kvartalstallene til Orkla, Hexagon Purus og Apple - som setter ny rekord i tilbakekjøp av aksjer.

Otovo videre ned

Otovo er igjen å finne på taperlisten, etter at gårsdagens kvartalsrapport viste et tap på nye 100 millioner og utløste et kursfall på over 13 prosent. Så langt fredag er aksjen ned 1,6 prosent til 1,24 kroner.

Carnegie har kuttet kursmålet fra 2,50 til 1,50 kroner og gjentatt en hold-anbefaling. Det samme gjør SEB etter å ha tatt ned sitt kursmål fra 2,48 til 1,19 kroner.

På den negative siden merker vi oss også at Lerøy Seafood faller rundt 2 prosent etter at Danske Bank har nedgradert aksjen til hold. SalMar lider samme skjebne, og går tilbake 1,4 prosent.

Vi tar også med at Höegh Autoliners faller drøye prosenten, og dermed korrigerer ytterligere ned etter tirsdagens rally utløst av oppkjøpsrykter. Gjensidige er også ned rundt prosenten etter at Bank of America har nedgradert aksjen til nøytral.

Oljen trekker opp

Oljeprisene trekker noe oppover fredag morgen.

Juli-kontrakten for Brent-oljen står i 83,86 dollar pr. fat, opp 0,2 prosent (18 cent) siden midnatt og opp fra 83,63 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 79,15 dollar pr. fat.

Hamas vurderer fortsatt et forslag om midlertidig våpenhvile med Israel, men skal ifølge Bloomberg være positivt innstilt og planlegger å sende en delegasjon til Egypt for å fortsette forhandlingene.

– Den geopolitiske premien blir raskt priset ut ettersom Israel ser ut til å være mer villige til å akseptere en gisselavtale. Det er vanskelig å se et større løft over 90-95 dollar for Brent-oljen, og bruddet under 85 dollar tyder på at en større topp nå er på plass, sier råvarestrateg Robert Rennie i Westpac Banking.

Equinor faller 0,4 prosent, Aker BP én prosent og Vår Energi 0,3 prosent. DNB Markets har kuttet kursmålet på Aker BP fra 325 til 290 kroner, men gjentatt kjøpsanbefalingen.