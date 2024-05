Norges Bank holder renten i ro

Norges Bank holder styringsrenten i ro på 4,5 prosent, helt i tråd med forventningene. Fredagens rentemøte er i all hovedsak et mellommøte, uten framleggelse av en ny renteprognose.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil renten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Skroter september-kutt

Spenning i dagens møte er knyttet til hvorvidt Ida Wolden Bache vil omtale et mulig rentekutt i september.

Ved mars-møtet sa Norges Bank at renten må holdes på dagens nivå en god stund fremover – men at det fortsatt var mest sannsynlig med et rentekutt i september.

«Vi tror denne sannsynligheten blir tonet ned i dag», skrev DNB Markets i sin morgenrapport. Og de fikk rett.

«Informasjonen vi har fått så langt kan indikere at det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn vi tidligere så for oss,» skriver Norges Bank.

– Det blir med andre ord trolig ikke noe rentekutt i år, sier sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen, Elisabeth Holvik.

DÅRLIG NYTT: Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen. Foto: SpareBank 1

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank deler ikke dette synet.

– Jeg tror fortsatt vi får ett rentekutt før jul, enten i september eller desember, sier han.

Beredt til å heve

Norges Bank understreker at det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi.

«Skulle det bli nødvendig å heve renten igjen for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid, er komiteen beredt til å gjøre det. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller det blir utsikter til at prisveksten kommer raskere ned til målet, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i mars», står det.

Oppdatert strategi

Den norske kronen styrker seg noe etter møtet, både mot euro og dollar. En dollar er nå på 10,93 norske kroner, mens en euro koster 11,74 kroner.

Samtidig legger Norges Bank frem en oppdatering på pengepolitiske strategi. «Oppdateringen er i tråd med hvordan vi har utøvet pengepolitikken de siste årene og innebærer ingen ny retning for pengepolitikken,» heter det.

– I den oppdaterte strategien presiserer vi at vi tolker mandatet vårt slik at vi skal legge stor vekt på sysselsettingen – også i situasjoner der inflasjonen avviker mye fra målet, sier sentralbanksjefen.

Prispress i boligmarkedet

Totalt har Norges Bank hevet renten 14 ganger siden september 2021, noe som uten tvil merkes av flertallet med boliglån. Boliglånsrenten ligger nå rundt 6 prosent etter at den siste rentehevingen i desember trådte i kraft.

– Så lenge styringsrenten holdes på dagens nivå, bidrar det til lavere boligproduksjon som vil utløse prispress i både boligmarkedet og leiemarkedet. Våre analyser viser raskt økende forskjeller mellom de mange unge som får hjelp av foreldre til å kjøpe sin første bolig og de som sitter fast i et dyrt leiemarked uten hjelp til å skrape sammen den egenkapitalen som kreves, sier adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.