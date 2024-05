Hovedindeksen på Oslo Børs steg fredag ettermiddag og snuste på all-time high, som er 1.376,17 fra 12. april 2024. På det høyeste steg hovedindeksen til 1.379,14. All-time high intradag kom tirsdag 30. april og lyder på 1.382,26

Oljeprisen var uendret ved lunsjtider, men fredag ettermiddag var Brent-oljen opp rundt 0,8 prosent til 84,34 dollar pr. fat. WTI-oljen var opp 0,7 prosent til 79,52 dollar pr. fat.

– Den geopolitiske premien blir raskt priset ut ettersom Israel ser ut til å være mer villige til å akseptere en gisselavtale. Det er vanskelig å se et større løft over 90-95 dollar for Brent-oljen, og bruddet under 85 dollar tyder på at en større topp nå er på plass, sier råvarestrateg Robert Rennie i Westpac Banking ifølge Bloomberg.

Vinnere og tapere

Equinor faller 0,4 prosent, Aker BP er ned 1,0 prosent og Vår Energi faller 0,3 prosent. DNO faller 1,0 prosent, mens Blue Nord er opp 0,5 prosent. Av anbefalinger kan det nevnes at DNB Markets har kuttet kursmålet på Aker BP fra 325 til 290 kroner, men gjentatt kjøpsanbefalingen.

Orkla er opp 5,6 prosent på høyest volum etter å ha lagt frem kvartalstall fredag morgen. Selskapet meldte også at styremedlem Rolv Erik Ryssdal har kjøpt 12.500 aksjer til en kurs på 79 kroner fredag. Han hadde ingen Orkla-aksjer fra før.

«Optimismen fra forrige kvartal gjentas etter fortsatt lettelser i volumpresset og fallende innsatskostnader. Samlet sett positivt fra Orkla, og vi venter at estimater for justert driftsresultat for 2024 vil økes med rundt 1-2 prosent», skriver Pareto Securities ifølge TDN Direkt i en oppdatering. Arctic Securities har en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 95 kroner pr. aksje.

Nordic Semiconductor er opp 4,0 prosent, mens Frontline er opp 1,7 prosent.

Hexagon Purus stiger 33,1 prosent etter å ha lagt frem rekordinntekter for første kvartal. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger var fortsatt negativt, men med en EBITDA-margin som gikk fra minus 46 til minus 24 prosent.

Selskapet guider fortsatt en omsetningsvekst på minst 50 prosent på årsbasis i 2024. 2025-målene om en breakeven og en omsetning på 4-5 milliarder kroner gjentas.

Hexagon Composites, som er største aksjonær med 38,4 prosent eierandel, stiger 7,9 prosent.

XXL stiger 3,0 prosent etter at Arctic Securities har oppgradert aksjen til hold, samtidig som kursmålet er høynet fra 40 til 80 øre.

Høyt på vinnerlisten finner vi Circa Group , som stiger 9,5 prosent etter meldingen om at selskapet har inngått en samarbeidsavtale med Ixom Operations om å utvikle markedet for Cyrene i Australia og New Zealand.