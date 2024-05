Nye jobbtall sender New York-børsen til værs

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,9 prosent og står i 16.138,04 poeng mens Dow Jones stiger 1,4 prosent til 38.762,75 poeng. S&P 500 stiger 1,2 prosent til 5.125,64 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,0 prosent til 13,80.

Apple

Torsdag kveld presenterte Apple sine kvartalstall, noe som sender aksjen opp 7,3 prosent i fredagens handel.

«Apple har slitt med veksten de siste årene, men nyter likevel godt av solide overskudd fra sin enorme virksomhet. I de senere årene har Apple fortsatt å øke sitt utbytte, men fokus har i stor grad vært på tilbakekjøp av egne aksjer som det primære verktøyet for å returnere verdier til aksjonærene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Makro

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 175.000 stillinger i april, viser amerikanske statistikkmyndigheters månedlige arbeidsmarkedsrapport fredag. Sysselsettingstallet omtales gjerne som månedens viktigste nøkkeltall.

På forhånd var det ventet en sysselsettingsvekst på 243.000, ifølge Trading Economics.

– Dette er et renten-ned-tall, konstaterer sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank1 Markets.

Fredagens rapport viser videre en arbeidsledighetsrate på 3,9 prosent i april. Her lå forventningen på 3,8 prosent, etter en måling på 3,8 prosent måneden før.