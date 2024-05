SocGen får juling igjen

Societe Generales aksjekurs stupte 5 prosent fredag, etter at den franske banken la frem sitt seneste regnskap. Inntjeningen svekket seg med 22 prosent, selv om inntektene var tilnærmet uendrede fra fjorårets første kvartal. Lønnsomheten oversteg likevel konsensusestimatet, noe som umiddelbart bidro til et kursløft på mer enn 6 prosent.

Oppgangen ble imidlertid snudd til et betydelig fall, etter hvert som investorene tok en grundigere titt på regnskapet. De oppdaget da at den uventet gode inntjeningen hovedsakelig skyldtes store gevinster på derivatsalg. Både den tradisjonelle bankvirksomheten og handelen med rentepapirer leverte derimot svake resultater, og dessuten økte tapsavsetningene kraftig i hjemmemarkedet Frankrike.

Også verdens fjerde største sjokoladeprodusent, Hershey, publiserte en ny kvartalsrapport. Både topp- og bunnlinjen steg overrasket mye, grunnet volumvekst, prisøkninger og langt bedre driftsmarginer. Ledelsens guiding for hele 2024 forble imidlertid uendret, og ved firetiden var aksjen opp med mindre enn 1 prosent.

For øvrig var USAs «nonfarm payrolls»-rapport den klart viktigste begivenheten i finansmarkedet fredag. Tallene skuffet stort, med bare 175.000 nye jobber i april. Sysselsettingsveksten var dermed mer enn halvert fra mars og lavere enn noen gang siden oktober i fjor. På forhånd var 240.000 ventet. I tillegg ble nivåene for de to foregående månedene revidert ned med i alt 22.000, og arbeidsledigheten steg til overraskende høye 3,9 prosent.

Aksjestrateger har snakket mye om at krig og ødeleggelse ofte sammenfaller med børsoppgang, og det samme er gjerne tilfellet med elendige jobbtall. Denne gangen var jubelen på Wall Street særlig stor, ettersom stadig flere hadde begynt å frykte at det kanskje ikke blir noen rentekutt i det hele tatt i år. Følgelig var S&P 500 og Nasdaq 100 fredag ettermiddag opp med henholdsvis 1,1 og 1,9 prosent, mens renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner sank til rundt 4,5 prosent. I derivatmarkedet anses to rentekutt innen nyttår nå som hovedscenarioet.