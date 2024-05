Vinneren steg 33 prosent – taperen falt 23 prosent

Hovedindeksen på Oslo Børs snuste på all-time high på 1.376,17 fra 12. april 2024. På det høyeste steg hovedindeksen til 1.379,14. All-time high intradag kom tirsdag 30. april og lyder på 1.382,26.

Fredag endte til slutt med en oppgang på 0,5 prosent til 1.371,30. For uken ble det en oppgang på 0,4 prosent.

Da Oslo Børs stengte var Brent ned 0,2 prosent til 83,50 dollar, mens WTI-oljen var ned 0,3 prosent til 78,70 dollar.

Equinor falt 0,4 prosent, Aker BP endte ned 1,2 prosent og Vår Energi falt 0,7 prosent. DNO falt 0,8 prosent, mens BlueNord endte opp 0,7 prosent.

Orkla steg 5,6 prosent på høyest volum etter å ha lagt frem kvartalstall fredag morgen. Selskapet meldte også at styremedlem Rolv Erik Ryssdal hadde kjøpt 12.500 aksjer til en kurs på 79 kroner fredag. Han hadde ingen Orkla-aksjer fra før.

Hexagon Purus steg 33,1 prosent etter å ha lagt frem rekordinntekter for første kvartal. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger var fortsatt negativt, men med en EBITDA-margin som gikk fra minus 46 til minus 24 prosent.

Selskapet guidet fortsatt en omsetningsvekst på minst 50 prosent på årsbasis i 2024. 2025-målene om en breakeven og en omsetning på 4-5 milliarder kroner ble gjentatt.

Hexagon Composites, som med eierandel på 38,4 prosent er største aksjonær i Hexagon Purus, steg 8,2 prosent.

SoftOx Solutions ble dagens taper med et fall på 23 prosent, etter at selskapet tirsdag meldte at det bare ble tegnet 13,4 millioner aksjer i reparasjonsemisjonen på opptil 125 millioner nye aksjer.

Europris steg 2,3 prosent etter at Arctic Securities oppgraderte aksjen til kjøp og justert opp kursmålet fra 75 til 80 kroner.

Otovo korrigerte opp 9,6 prosent, etter at gårsdagens kvartalsrapport viste et tap på nye 100 millioner og utløste et kursfall på over 13 prosent.

Carnegie kuttet kursmålet fra 2,50 til 1,50 kroner og gjentok en hold-anbefaling. Det samme gjorde SEB etter å ha tatt ned sitt kursmål fra 2,48 til 1,19 kroner.

EAM Solar falt 8,9 prosent i forbindelse med informasjonsmøtet der lynsjestemning i forkant av møtet gjorde at styreleder Viktor Jakobsen hyret inn sikkerhetsvakter . Presentasjonen finnes her.

Bonheur falt 8,9 prosent etter å ha lagt frem en kvartalsrapport som bar preg av lavere strømpriser.

XXL steg 2,8 prosent etter at Arctic Securities har oppgradert aksjen til hold, samtidig som kursmålet ble høynet fra 40 til 80 øre.

Etter å ha steget til ny all-time tirsdag og korrigert litt ned torsdag, endte Storebrand opp 0,2 prosent. Jan Petter Sissener er fremdeles bull på aksjen, men tror den er fair priset på 105 til 110 kroner. Han mener imidlertid også at den lett kan stige mer.

Circa Group steg 8,5 prosent etter meldingen om at selskapet hadde inngått en samarbeidsavtale med Ixom Operations om å utvikle markedet for Cyrene i Australia og New Zealand.