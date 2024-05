Wall Street endte uken i grønt

De ledende indeksene løftet seg i ukens siste handelsdag. Aksjemarkedet jublet etter langt svakere jobbtall enn ventet, noe som taler for en mindre kontraktiv pengepolitikk fremover og styrker markedets håp om rentekutt etter sommeren.

Sysselsettingstallene ble presentert en time før de toneangivende indeksene åpnet for handel. Det var ventet tall rundt 250.000, men jobbveksten falt klart til 175.000. Dette er svakeste tall siden oktober 2023.

– Dette gir godt håp om rentekutt i september, er reaksjonen fra seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Samleindeksen S&P 500 steg 1,26 prosent til 5.127,68 mens industritunge Dow Jones endte opp 1,18 prosent til 38.675,68. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg 1,99 prosent til 16.156,33.



Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt ned til 4,502 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stupte 7,29 prosent til 13,61.

Råvarer

Prisen på et fat med nordsjøolje falt 0,91 prosent til 82,89 dollar fatet fredag, etter å ha vært oppe på 84,23 dollar fatet intradag. WTI-oljen endte ned 1,09 prosent til 78,09 dollar fatet. Oljen har sitt største ukentlige prosenttap siden tidlig februar, ned nesten 7 prosent.

Gullprisen har falt litt tilbake denne uken og handles for omkring 2.300 dollar per unse. Ned fra toppen fredag 19. april på rett i underkant av 2.400 dollar per unse.

Krypto

Bitcoin er ved børsens stengetid opp 4,54 prosent og handles til 62.039 dollar. Ethereum er opp 2,43 prosent til 3.072 dollar.

Aksjer

Det er lite som tyder på «Sell in May and go away» hittil i mai. Apple har sin beste dag på børs siden 2022 og stiger 6 prosent til 183,36 dollar. Selskapet annonserte torsdag at de vil sette i gang et tilbakekjøpsprogram av egne utestående aksjer på hele 110 milliarder dollar. Det er største noensinne.

Bank Of America trekker frem teknologiselskapet som toppvalg og høyner kursmålet til 230 dollar. Det tilsvarer rundt 24 prosent oppside.

«Apple vokser med iphones i Fastlands-Kina, estimatene er positive og generativ KI-funksjoner vil drive en sterk oppgradert syklus», skriver de.

Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Nvidia, Amazon, Microsoft, og Alphabet: